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В некоторых районах Алматы будут отключать газ

Газ будут отключать в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 17:45 Фото: рixabay
В Жетысуском районе и мкр. Кемел в Алматы временно отключат газ, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 21 июня в алматинском филиале QAZAQGAZ AIMAQ, во время зимы поступило большое количество обращений от жителей Алматы на слабое давление газа в распределительных сетях.

"В связи с чем для поддержания стабильной работы газотранспортной системы и обеспечения бесперебойного и безопасного газоснабжения 21 июня 2024 г. Алматинский производственный филиал планирует выполнить закольцовку газопроводов низкого давления по ул. Жандосова, 134 (Жетысуский район). Будет произведено временное отключение (с 12:00 до 18:00 часов) газоснабжения 99 вводов частного сектора и 280 вводов коллективного сектора", – сообщили в организации.

Кроме того,поступили заявления от частных строительно-монтажных компаний о необходимости выполнения работ по присоединению вновь построенного надземного газопровода среднего давления к действующему надземному газопроводу.

В связи с чем, 25-26 июня по ул. Бокейханова отключат газоснабжение: 420 вводов частного сектора и 51 ввод промышленных предприятий.

"Также, 27 июня будет произведено отключение газоснабжения в мкр. Кемел, по ул. Жолымбет в количестве 556 вводов частного сектора. Повторный пуск газа будет произведен сразу после окончания работ", – отметили в QAZAQGAZ AIMAQ.

Ранее стало известно, что в Алматы 25 и 27 июня в ряде домов Медеуского и Жетысуского районов отключат подачу холодной воды.

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