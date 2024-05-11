Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В двух западных городах Казахстана прогнозируют повышенное загрязнение воздуха

грязный воздух, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 09:01 Фото: freepik
В субботу, 11 мая, синоптики предупреждают о высоком содержании вредных примесей в воздухе в двух городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия ожидают жителей и гостей Актобе и Атырау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Река Проходная может выйти из берегов и затопить дома в Алматинской области, предупредили синоптики. 

Читайте также

СКО
Северное сияние в небе над Казахстаном
Сильная магнитная буря началась на Земле
Сильная магнитная буря началась на Земле
Участок республиканской трассы Атырау – Уральск закрыли из-за угрозы подтопления
Участок республиканской трассы Атырау – Уральск закрыли из-за угрозы подтопления
Мухит Турсынали
Казгидромет Актобе Атырау 2024 год Воздух
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Баян Алагузова надела на Снуп Дога казахский шапан и колпак
Баян Алагузова надела на Снуп Дога казахский шапан и колпак
Дожди с грозами, град, шквал и заморозки ожидаются на большей части Казахстана
Дожди с грозами, град, шквал и заморозки ожидаются на большей части Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: