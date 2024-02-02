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В столице и двух городах Казахстана прогнозируют повышенное загрязнение воздуха

Синоптики предупреждают о высоком содержании вредных примесей в воздухе над тремя городами Казахстана в пятницу, 2 февраля, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 2 февраля 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Петропавловск, Кокшетау, ночью в городе Астана.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Также в Астане и 13 областях страны на 2 февраля объявлено штормовое предупреждение.

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