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В четырех городах Казахстана прогнозируют повышенное загрязнение воздуха

загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 09:44 Фото: freepik
В воскресенье, 12 мая, синоптики предупреждают о высоком содержании вредных примесей в воздухе четырех городов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия ожидают жителей и гостей Караганды, Балхаша, Темиртау и Атырау в ночное время суток.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

В 16 областях Казахстана на 12 мая объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют град, заморозки и сильный ветер.

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