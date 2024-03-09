Армения рассматривает возможность членства в ЕС

Армения рассматривает возможность подачи заявки на членство в Европейском Союзе, заявил в пятницу министр иностранных дел Арарат Мирзоян, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил в кулуарах дипломатического форума в турецком городе Анталья на побережье Средиземного моря.

Сегодня в Армении обсуждается множество новых возможностей, и не будет секретом, если я скажу, что они включают в себя членство в Европейском Союзе", - сказал Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World.

С момента прихода к власти в результате революции 2018 года премьер-министр Армении Никол Пашинян углубил связи Армении с Европой и Соединенными Штатами.

Ранее Пашинян предупредил о возможной заморозке отношений Армении с ОДКБ "де-юре". Затем замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о заморозке отношений с ОДКБ. Василенко сказал, что в случае, если Армения все-таки решит юридически выйти из состава ОДБК, то организация продолжит свою работу.