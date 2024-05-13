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Законодательство РК

Главы МИД стран ШОС встретятся 21 мая в Астане

заседание государст-членов ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 19:24 Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК
Очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС пройдет в столице Казахстана в следующий вторник, сообщает Zakon.kz.

21 мая 2024 г. в Астане под председательством Заместителя премьер-министра – Министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС. Об этом на брифинге 13 мая рассказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"В мероприятии примут участие главы внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС, Генеральный секретарь ШОС и Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС".Айбек Смадияров

Уточняется, что в ходе заседания планируется рассмотрение хода подготовки к заседанию Совета глав государств-членов ШОС, который состоится в текущем году в Астане.

"Главы делегаций обменяются мнениями по международной и региональной ситуации, вопросам безопасности и развития сотрудничества в рамках ШОС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах".Айбек Смадияров

Вместе с тем на заседании планируется подписание ряда решений, касающихся итоговых документов предстоящего саммита Организации, а также принятие информационного сообщения.

На сегодня в Шанхайскую организацию сотрудничества входят Казахстан, Китай, Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Пакистан (полноправный член ШОС с 2017 года), Индия (полноправный член ШОС с 2017 года), Иран (полноправный член ШОС с сентября 2022 года). На полноправное членство претендует Беларусь.

Ранее стало известно, что МИД РК подготовил изменения и дополнения в Правила приема, оформления и рассмотрения загранучреждениями республики заявлений по вопросам гражданства РК, утраты и лишения гражданства РК и определения принадлежности к гражданству РК.

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