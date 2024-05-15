Дети подвергались опасности в военных школах Казахстана

Главная военная прокуратура провела проверку военных среднеобразовательных учреждений "Жас-Ұлан" в Алматы, Караганде и Шымкенте. Результаты оказались неутешительными: выявлен ряд нарушений, сообщает Zakon.kz.

В сообщении прокуратуры за 15 мая 2024 года сказано, что в школах обучаются 908 несовершеннолетних слушателей.

Специалисты уточняют, что перевозка детей на школьном автобусе осуществлялась лицом, не имеющим соответствующей категории водительских прав.

Кроме того, оснащение школ не соответствует положенным нормам (мебель, кровати, тумбы, парты, стулья), отсутствует спортивный инвентарь в школах (маты, спортивные тренажеры, футбольные, волейбольные мячи).

"Здания школ требуют капитального ремонта, обучение слушателей в них представляет угрозу их жизни и здоровью". Пресс-служба Главной военной прокуратуры

В результате по всем указанным фактам в Министерство обороны внесено представление об устранении нарушений законности.

"По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора выделены средства для ремонта школ, разработан план по устранению нарушений законности, 14 ответственных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", – говорится в заключении.

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