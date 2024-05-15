Когда в трех пострадавших от наводнения регионах Казахстана построят новое жилье
Фото: gov.kz
На 15 мая в Казахстане от наводнения пострадало 21 785 жилых домов, из них 9843 дачных. В данное время ведутся работы по завершению строительства, ремонту и приобретению жилья в регионах, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы Министерства промышленности и строительства РК, по итогам проведенного техобследования комиссиями МИО приняты решения по
строительству
1898 жилых объектов, приобретению 4059 жилых объектов на рынке
недвижимости и ремонту 8415 объектов.
Жильем планируют обеспечить в:
- Атырауской области – срок окончания строительства, ремонтных работ и приобретения жилых домов – сентябрь 2024 года.
- Акмолинской области – завершение строительства, ремонтных работ и приобретение жилых домов – октябрь 2024 года.
- ЗКО – дата завершения строительно-ремонтных работ – 31 июля, дата завершения приобретения жилья – 15 августа 2024 года.
Отмечается, что министерство на регулярной основе проводит совещания с регионами для обсуждения проблем оказания методической помощи по вопросам, требующим неотложного решения.
"Для своевременного завершения строительно-ремонтных работ необходимо мобилизовать трудовые и материальные (технические) ресурсы для обеспечения начала строительных работ на каждом объекте, а также обеспечить ремонтные работы в количестве не более трех объектов на бригаду. Детальный мониторинг наличия трудовых ресурсов планируется осуществлять через систему Битрикс", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 61 151 казахстанец вернулись в свои дома после начала паводков. В пунктах временного размещения остаются 5365 человек.
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