Сколько казахстанцев носят имя Астана: интересные факты о столице
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Бюро национальной статистики АСПР РК опубликовало интересные данные об Астане в День столицы, сообщает Zakon.kz.
20 интересных фактов о главном городе страны:
- Численность населения – 1 674 699 человек (на 1 июня 2026 года).
- Женщин больше, чем мужчин: 884 029 – женщины, 790 670 – мужчины (на 1 июня 2026 года).
- Имеют имя Астана по Казахстану – 26 человек.
- За 2025 год в Астане появились на свет 27,4 тыс. малышей.
- Численность детей до 18 лет – 545 тыс., из них мальчики – 280 тыс., девочки – 265 тыс. (на начало 2026 года).
- За 5 месяцев 2026 года в столице зарегистрировано более 3 469 браков.
- Индекс старения за 2025 год – 22,9 (количество пожилых старше 65 лет на 100 детей).
- Средний возраст жителя – 30,9 года (на начало 2026 года).
- Ожидаемая продолжительность жизни – 78,8 года (на 2025 год).
- Субъекты малого и среднего предпринимательства – 274 285 ед. (на 1 июня 2026 года).
- Количество компаний в сфере строительства – 18,5 тыс. (1-е место по РК) (на 1 июня 2026 года).
- Количество квартир – 576,0 тыс. (2025 год).
- Количество объектов общественного питания – 6 819 единиц (2-е место по РК после Алматы), из них: юридические лица, филиалы и филиалы иностранных юридических лиц – 2 241 ед., субъекты индивидуального предпринимательства – 4 578 ед. (на 1 июня 2026 года).
- Количество театров – 31.
- Количество музеев – 5.
- Количество библиотек – 35.
- Количество парков – 24.
- Число абонентов фиксированного интернета – 443,4 тыс. единиц (по состоянию на 1 июня 2026 года).
- Гостиничный бизнес принял 67,9 тыс. иностранцев (за первый квартал 2026 года).
- Пятизвездочных отелей – 6.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы.
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