#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Сколько казахстанцев носят имя Астана: интересные факты о столице

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 16:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Бюро национальной статистики АСПР РК опубликовало интересные данные об Астане в День столицы, сообщает Zakon.kz.

20 интересных фактов о главном городе страны:

  1. Численность населения – 1 674 699 человек (на 1 июня 2026 года).
  2. Женщин больше, чем мужчин: 884 029 – женщины, 790 670 – мужчины (на 1 июня 2026 года).
  3. Имеют имя Астана по Казахстану – 26 человек.
  4. За 2025 год в Астане появились на свет 27,4 тыс. малышей.
  5. Численность детей до 18 лет – 545 тыс., из них мальчики – 280 тыс., девочки – 265 тыс. (на начало 2026 года).
  6. За 5 месяцев 2026 года в столице зарегистрировано более 3 469 браков.
  7. Индекс старения за 2025 год – 22,9 (количество пожилых старше 65 лет на 100 детей).
  8. Средний возраст жителя – 30,9 года (на начало 2026 года).
  9. Ожидаемая продолжительность жизни – 78,8 года (на 2025 год).
  10. Субъекты малого и среднего предпринимательства – 274 285 ед. (на 1 июня 2026 года).
  11. Количество компаний в сфере строительства – 18,5 тыс. (1-е место по РК) (на 1 июня 2026 года).
  12. Количество квартир – 576,0 тыс. (2025 год).
  13. Количество объектов общественного питания – 6 819 единиц (2-е место по РК после Алматы), из них: юридические лица, филиалы и филиалы иностранных юридических лиц – 2 241 ед., субъекты индивидуального предпринимательства – 4 578 ед. (на 1 июня 2026 года).
  14. Количество театров – 31.
  15. Количество музеев – 5.
  16. Количество библиотек – 35.
  17. Количество парков – 24.
  18. Число абонентов фиксированного интернета – 443,4 тыс. единиц (по состоянию на 1 июня 2026 года).
  19. Гостиничный бизнес принял 67,9 тыс. иностранцев (за первый квартал 2026 года).
  20. Пятизвездочных отелей – 6.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Сколько человек в Казахстане носят необычное имя Атом
17:46, 02 октября 2024
Сколько человек в Казахстане носят необычное имя Атом
Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане
13:18, 05 июля 2024
Представлена интересная статистика о населении Астаны
казахстанцы стали реже покупать автомобили
18:30, 15 мая 2024
Казахстанцы стали реже покупать автомобили
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Атырау&quot; объявил об уходе 33-летнего украинского нападающего Дмитро Юсова
17:00, Сегодня
"Атырау" объявил об уходе 33-летнего украинского нападающего Дмитро Юсова
Марта Костюк
16:44, Сегодня
Лучшая теннисистка Украины Костюк в двух сетах разобралась с американкой на "Уимблдоне"
Эксперты не верят в выход Александра Бублика в четвертьфинал &quot;Уимблдона&quot;
16:26, Сегодня
Эксперты не верят в выход Александра Бублика в четвертьфинал "Уимблдона"
Хуберт Хуркач
16:12, Сегодня
Хуркач прокомментировал свой отказ от продолжения игры со Штруффом на "Уимблдоне"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: