Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Двоих сотрудников "Продкорпорации" осудили к штрафу в 48 млн тенге за взятку

Сотрудники Продкорпорации, взятки, суд, приговор, штраф, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 10:20 Фото: Антикор
Директора финансового департамента и главного специалиста АО "НК Продкорпорация" осудили в Астане, сообщает Zakon.kz.

В Антикоре 16 мая сообщили, что дело рассматривали в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Директор финансового департамента "Продкорпорации" Жумадилов Н.Г. и главный специалист Абенов Г.Ж. обвинялись в получении взятки от предпринимателя за оказанные ими ранее услуги по сбору документов, а также за содействие в подписании договора о предоставлении товарного кредита в виде зерна.

"Решением суда в отношении осужденных назначено наказание в виде штрафа в общей сумме 48 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора. Прокуратурой города внесено апелляционное ходатайство на приговор по изменению меры наказания на лишение свободы", – сообщили в Антикоре.

Там добавили, что при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

15 мая сообщалось, что чиновница-руководитель в Актау получила взятку 5 млн тенге от предпринимателя и получила 3,5 года лишения свободы.

Читайте также

МАЭК, госзакуп на 1,4 млрд тенге, уволили руководителей
Руководителей в МАЭК уволили из-за незаконного тендера на 1,4 млрд тенге
Воду из России направили в Камыш-Самарские озера Казахстана: там ее не было 20 лет
Воду из России направили в Камыш-Самарские озера Казахстана: там ее не было 20 лет
нашествие саранчи ожидается в Атырауской области
Нашествие саранчи грозит жителям Атырауской области
Ирина Капитанова
Антикор Казахстан 2024 год Взятки Приговоры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
Валерия объяснила, почему у Бузовой нет мужчины
Почему у Бузовой нет мужчины, объяснила певица Валерия
В Алматы проснулись вязовые клопы
В Алматы проснулись вязовые клопы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: