Двоих сотрудников "Продкорпорации" осудили к штрафу в 48 млн тенге за взятку

Директора финансового департамента и главного специалиста АО "НК Продкорпорация" осудили в Астане, сообщает Zakon.kz.

В Антикоре 16 мая сообщили, что дело рассматривали в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Директор финансового департамента "Продкорпорации" Жумадилов Н.Г. и главный специалист Абенов Г.Ж. обвинялись в получении взятки от предпринимателя за оказанные ими ранее услуги по сбору документов, а также за содействие в подписании договора о предоставлении товарного кредита в виде зерна.

"Решением суда в отношении осужденных назначено наказание в виде штрафа в общей сумме 48 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора. Прокуратурой города внесено апелляционное ходатайство на приговор по изменению меры наказания на лишение свободы", – сообщили в Антикоре.

Там добавили, что при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

15 мая сообщалось, что чиновница-руководитель в Актау получила взятку 5 млн тенге от предпринимателя и получила 3,5 года лишения свободы.