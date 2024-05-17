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Огромная яма на трассе парализовала движение в Атырауской области

Огромная яма образовалась на трассе в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 11:25 Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
На 27 километре трассы Атырау – Индер ведутся срочные восстановительные работы. Все дело в том, что на трассе образовалась огромная яма, куда проваливаются автомобили, сообщает Zakon.kz.

Заместитель акима Атырау Нуржан Ермуханов объяснил причины произошедшего.

По его словам, вокруг газоснабжающего трубопровода села Талдыколь просочилась вода.

"Из-за этого обрушились грунт и трасса. Пострадавших нет. Фактов повреждения газопровода, газораспределения не зафиксировано".Нуржан Ермуханов

Также он отметил, что специалисты Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области в настоящее время проводят оперативно-восстановительные работы.

Огромная яма образовалась на трассе в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 11:25

Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

"Задействовано 4 единицы спецтехники, 15 специалистов. Дорога будет полностью восстановлена сегодня, до вечера 17 мая".Нуржан Ермуханов

Также сказано, что между 27 и 28 километрами автомобилисты имеют возможность передвигаться по объездной дороге.

Огромная яма образовалась на трассе в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 11:25

Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Ранее стало известно, что карагандинец подал в суд на госучреждение после того, как стекло его авто разбил камень. Решением суда иск удовлетворен.

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