Огромная яма на трассе парализовала движение в Атырауской области
Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
На 27 километре трассы Атырау – Индер ведутся срочные восстановительные работы. Все дело в том, что на трассе образовалась огромная яма, куда проваливаются автомобили, сообщает Zakon.kz.
Заместитель акима Атырау Нуржан Ермуханов объяснил причины произошедшего.
По его словам, вокруг газоснабжающего трубопровода села Талдыколь просочилась вода.
"Из-за этого обрушились грунт и трасса. Пострадавших нет. Фактов повреждения газопровода, газораспределения не зафиксировано".Нуржан Ермуханов
Также он отметил, что специалисты Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области в настоящее время проводят оперативно-восстановительные работы.
Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
"Задействовано 4 единицы спецтехники, 15 специалистов. Дорога будет полностью восстановлена сегодня, до вечера 17 мая".Нуржан Ермуханов
Также сказано, что между 27 и 28 километрами автомобилисты имеют возможность передвигаться по объездной дороге.
Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Ранее стало известно, что карагандинец подал в суд на госучреждение после того, как стекло его авто разбил камень. Решением суда иск удовлетворен.
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