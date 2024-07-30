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Японские эксперты испытали гидротехнические сооружения в Казахстане

Природа, природа Казахстана, холмы, холмистая местность, поле, поля, туризм, ВКО, Восточно-Казахстанская область, лето, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 14:37 Фото: primeminister.kz
Специалисты из Японии провели осмотр 13 гидротехнических сооружений в четырех областях Казахстана. Они встретились со специалистами местного филиала "Казводхоза" и представили отчет о проделанной работе, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации РК, посол Японии в Казахстане Джун Ямада, старший советник по управлению водными ресурсами Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Самбэ Нобуо и координатор проекта Айя Ито посетили Актюбинскую область.

Они JICA обследовали объекты в Акмолинской, Карагандинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, испытавшие высокую нагрузку во время паводков. Это Селетинское, Чаглинское, Астанинское, Шокайское, Самаркандское, Ынтымакское, Битикское, Донгелекское, Актюбинское, Каргалинское и Саздинское водохранилища, а также Защитная дамба Астаны и Преображенский гидроузел.

"Делегация из Японии посетила гидротехнические сооружения Актюбинского, Каргалинского и Саздинского водохранилищ. Критических повреждений специалисты JICA не обнаружили. Результаты осмотров и рекомендации по устранению выявленных уязвимостей переданы Министерству водных ресурсов и ирригации". Директор филиала "Казводхоза" по Актюбинской области Ринат Шауенов

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области идет строительство водохранилища "Байдибек-ата". В перспективе оно способно собирать около 68 млн кубометров воды.

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