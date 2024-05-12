Ливень, град и шквальный ветер прогнозируют по Казахстану на 13 мая

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник, 13 мая, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков, по страны сохранится неустойчивая погода.

"Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать влияние на большую часть РК, с которыми сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на севере – сильные дожди, на северо-западе, севере, юго-западе, юго-востоке страны выпадение града. Лишь на северо-востоке, востоке, юге, в центре республики погода ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере – шквалистый ветер, ночью и утром на востоке – туман". РГП "Казгидромет"

На западе, юге Карагандинской, в центре Улытауской, на крайнем юге Актюбинской, на юге Абайской, Костанайской, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность, на западе Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, в Казалинском районе Кызылординской области, на западе, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также в двух мегаполисах Казахстана прогнозируют дождь и грозу в ближайшие дни.