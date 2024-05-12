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Ливень, град и шквальный ветер прогнозируют по Казахстану на 13 мая

гроза, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 16:02 Фото: freepik
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник, 13 мая, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков, по страны сохранится неустойчивая погода.

"Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать влияние на большую часть РК, с которыми сохранится неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на севере – сильные дожди, на северо-западе, севере, юго-западе, юго-востоке страны выпадение града. Лишь на северо-востоке, востоке, юге, в центре республики погода ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере – шквалистый ветер, ночью и утром на востоке – туман". РГП "Казгидромет"

На западе, юге Карагандинской, в центре Улытауской, на крайнем юге Актюбинской, на юге Абайской, Костанайской, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность, на западе Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, в Казалинском районе Кызылординской области, на западе, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также в двух мегаполисах Казахстана прогнозируют дождь и грозу в ближайшие дни.

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Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды
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