Дождь и грозу прогнозируют в двух мегаполисах Казахстана в ближайшие дни

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Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 12 по 14 мая в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 12 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°C, днем +20+22°C. 13 мая: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +23+25°C. 14 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +19+21°C. Алматы 12 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, безветренно. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +17+19°C. 13 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +20+22°C. 14 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +25+27°C. Шымкент 12 мая: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +24+26°C. 13 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C днем +29+31°C. 14 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +31+33°C. В 16 областях Казахстана на 12 мая объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют град, заморозки и сильный ветер. Читайте также Алматинские сейсмологи зафиксировали очередное землетрясение в Китае 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры В Актау спасли просидевшего три дня на плите перекрытия котенка

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