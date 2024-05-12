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Дождь и грозу прогнозируют в двух мегаполисах Казахстана в ближайшие дни

дождь, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 13:00 Фото: pexels
Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 12 по 14 мая в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

12 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°C, днем +20+22°C.

13 мая: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +23+25°C.

14 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +19+21°C.

Алматы

12 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, безветренно. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +17+19°C.

13 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +20+22°C.

14 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +25+27°C.

Шымкент

12 мая: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +24+26°C.

13 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C днем +29+31°C.

14 мая: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +31+33°C.

В 16 областях Казахстана на 12 мая объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют град, заморозки и сильный ветер.

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