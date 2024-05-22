Строительство железной дороги в обход Алматы: что о ней известно

Строительство железной дороги в обход Алматы идет активными темпами. В этом заверила пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы". На объекте задействовано свыше 150 единиц техники, работает порядка 350 человек, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении за 22 мая 2024 года сказано, что новая ветка Жетыген – Казыбек бек разгрузит на 40% испытывающий нагрузку Алматинский железнодорожный узел и сократит время доставки грузов на 1-2 дня.

Также отмечено, что протяженность главных путей составляет 73 км. Включая развитие новых раздельных пунктов, станций Жетыген и Казыбек бек, всего железнодорожники уложат 123 км рельсошпальной решетки.

"Работы развернуты на всем протяжении будущей магистрали. На данном этапе ведутся земляные работы, общий объем которых составит свыше 6,2 млн куб.метров. Возводятся мосты, устанавливаются водопропускные трубы". Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Специалисты уточнили, что проект является технически непростым. Из-за сложного рельефа местности на некоторых участках устанавливаются косогорные водопропускные трубы.

"На сегодняшний день в работе 6 мостов и 12 труб. Всего в процессе строительства будет установлено 48 труб различной конфигурации, возведено 13 мостов и 6 путепроводов". Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Среди крупных искусственных сооружений – мосты через реку Каскелен и над автомагистралью Алматы – Усть-Каменогорск.

Строительство новой линии стартовало в конце 2023 года.

21 мая 2024 года в пресс-службе Министерства транспорта рассказали, как продвигается строительство самого большого моста через Бухтарминское водохранилище у села Куйган в Восточно-Казахстанской области. Общая длина объекта составляет 1316 метров.