Аким Рудного предупредил жителей о фейковых сообщениях от его имени
Фото: gov.kz
В Сети распространилась переписка от имени акима Рудного Виктора Ионенко, который якобы сообщает о предстоящей проверке в связи с тем, что депутаты "переводят деньги на ИГИЛ", сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram глава города обратился к жителям и опроверг распространяемую информацию.
"Уважаемые рудничане! В мессенджере Watsapp распространяется скриншот переписки между двумя контактами о предупреждении о предстоящей проверке в связи с тем, что депутаты "переводят деньги на ИГИЛ". Один контакт с использованием моих личных данных: фамилии, имени, отчества и фотографией, с указанием номера сотового телефона, который не зарегистрирован за мной и не используется мною, второй – неустановленный номер телефона. Данные материалы не соответствуют действительности и являются фейковыми, прошу не поддаваться ложной информации", – написал он.
4 мая 2024 года сообщалось, что участились случаи фейковых мошеннических сообщений от имени руководства органов госдоходов.
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