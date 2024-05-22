Аким Рудного предупредил жителей о фейковых сообщениях от его имени

Фото: gov.kz

В Сети распространилась переписка от имени акима Рудного Виктора Ионенко, который якобы сообщает о предстоящей проверке в связи с тем, что депутаты "переводят деньги на ИГИЛ", сообщает Zakon.kz.

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