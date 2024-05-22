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Аким Рудного предупредил жителей о фейковых сообщениях от его имени

Аким Рудного предупредил жителей о фейковых сообщениях от его имени, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 19:06 Фото: gov.kz
В Сети распространилась переписка от имени акима Рудного Виктора Ионенко, который якобы сообщает о предстоящей проверке в связи с тем, что депутаты "переводят деньги на ИГИЛ", сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram глава города обратился к жителям и опроверг распространяемую информацию.

"Уважаемые рудничане! В мессенджере Watsapp распространяется скриншот переписки между двумя контактами о предупреждении о предстоящей проверке в связи с тем, что депутаты "переводят деньги на ИГИЛ". Один контакт с использованием моих личных данных: фамилии, имени, отчества и фотографией, с указанием номера сотового телефона, который не зарегистрирован за мной и не используется мною, второй – неустановленный номер телефона. Данные материалы не соответствуют действительности и являются фейковыми, прошу не поддаваться ложной информации", – написал он.

4 мая 2024 года сообщалось, что участились случаи фейковых мошеннических сообщений от имени руководства органов госдоходов.

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