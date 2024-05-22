Североказахстанский завод обеспечит мебелью и техникой пострадавших от паводков

Фото: Акимат СКО

В областном акимате между АО "ЗИКСТО" и акиматом Петропавловска подписан меморандум о сотрудничестве в рамках обеспечения мебелью и крупной бытовой техникой жилых домов и квартир, пострадавших от паводка в СКО.

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