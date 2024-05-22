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Североказахстанский завод обеспечит мебелью и техникой пострадавших от паводков

Североказахстанский завод обеспечит мебелью и техникой пострадавших от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 19:38 Фото: Акимат СКО
В областном акимате между АО "ЗИКСТО" и акиматом Петропавловска подписан меморандум о сотрудничестве в рамках обеспечения мебелью и крупной бытовой техникой жилых домов и квартир, пострадавших от паводка в СКО.

Документ подписали аким Петропавловска Серик Мухамедиев и исполняющий обязанности генерального директора АО "ЗИКСТО" Айдос Бекмагамбетов.

В целях оказания благотворительной помощи АО "ЗИКСТО" обеспечит мебелью и крупной бытовой техникой 520 новых домов и 197 квартир.

Глава региона Гауез Нурмухамбетов поблагодарил руководство предприятия за оказание спонсорской помощи пострадавшим от паводка.

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