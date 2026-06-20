Три новых маршрута появились из Казахстана в Азербайджан

Авиакомпания AZAL запустила новые авиарейсы в Баку из Шымкента, Актобе и Атырау, сообщает Zakon.kz.

Министерство транспорта Казахстана отметило, что продолжает работу по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам.

"С 16 июня 2026 года авиакомпания AZAL выполняет рейсы по новому маршруту Шымкент – Баку с частотой три рейса в неделю. В результате общее количество рейсов между Казахстаном и Азербайджаном увеличилось с 30 до 33 рейсов в неделю. Наряду с этим авиакомпания имеет планы выполнять регулярные рейсы по маршрутам Актобе – Баку с частотой три раза в неделю и Атырау – Баку с частотой четыре раза в неделю", – уточнили в ведомстве.

Открытие новых направлений способствует дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном.

19 июня 2026 года, в Комитете гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта (МТ) Казахстана рассказали, что в аэропорту Актау продолжается реконструкция аэродромной инфраструктуры, и назвали новые сроки окончания ремонта.