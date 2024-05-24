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Что известно о новом водохранилище на востоке Казахстана

Новое водохранилище появится на востоке Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 15:44 Фото: pixabay
На реке Кендерлик в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области построят новое водохранилище. Грандиозными планами поделились в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве 24 мая 2024 года уточнили, что новое водохранилище сможет накапливать 60 млн кубометров воды. Это позволит обеспечивать поливной водой 20 тысяч гектаров посевных площадей Зайсанского района.

Глава министерства Нуржан Нуржигитов также отмечает, что строительство водохранилища является стратегически важным для области.

"Реализация проекта поможет развитию сельского хозяйства в регионе, повышению производительности и устойчивому обеспечению водой местных аграриев. Также это улучшит качество жизни граждан, внеся значительный вклад в экономическое развитие области".Нуржан Нуржигитов

На сегодня, добавили специалисты, разработано инвестиционное предложение по проекту. Оно направлено на согласование в Министерство национальной экономики.

Днем ранее, 23 мая, стало известно о пяти новых водохранилищах в Абайской области.

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Эти водохранилища смогут накапливать более 156 млн кубометров воды на нужды региона.

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