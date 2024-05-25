Угрозы жителям и инфраструктуре села Талдыколь нет, сообщили в МЧС Казахстана

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, спасатели продолжают переправлять сельчан в безопасное место, сообщает Zakon.kz.

"По состоянию на 11:00 все жители села Талдыколь Атырауской области оповещены. В эвакопункте населенного пункта зарегистрированы 26 человек, из них 13 детей. Также 8 человек эвакуированы в город Атырау. Еще 18 человек самостоятельно уехали к ближайшим родственникам". МЧС РК

В ведомстве отметили, что угрозы жителям и инфраструктуре села Талдыколь из-за большой воды нет.

Спасатели организованными группами продолжают переправлять сельчан на лодках.





"Ситуация под контролем", – добавили в МЧС.

25 мая 2024 года в оперативном штабе Атырауской области объявили, что началась принудительная эвакуация населения в селе Талдыколь Махамбетского района.