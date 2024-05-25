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Законодательство РК

Угрозы жителям и инфраструктуре села Талдыколь нет, сообщили в МЧС Казахстана

эвакуация жителей в селе Талдыколь Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 12:01 Фото: МЧС РК
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, спасатели продолжают переправлять сельчан в безопасное место, сообщает Zakon.kz.
"По состоянию на 11:00 все жители села Талдыколь Атырауской области оповещены. В эвакопункте населенного пункта зарегистрированы 26 человек, из них 13 детей. Также 8 человек эвакуированы в город Атырау. Еще 18 человек самостоятельно уехали к ближайшим родственникам".МЧС РК

В ведомстве отметили, что угрозы жителям и инфраструктуре села Талдыколь из-за большой воды нет.

Спасатели организованными группами продолжают переправлять сельчан на лодках.


"Ситуация под контролем", – добавили в МЧС. 

25 мая 2024 года в оперативном штабе Атырауской области объявили, что началась принудительная эвакуация населения в селе Талдыколь Махамбетского района.

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