Правила поведения в случае угрозы возникновения селя напомнили в МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям поделилось списком мер безопасности на случай угрозы схода селевого потока, сообщает Zakon.kz.

Ведомство перечислило признаки селевой опасности.

Среди них:

○ выпадение продолжительных или интенсивных ливневых дождей;

○ резкое и продолжительное повышение температуры воздуха в верховьях селеопасных рек, вызывающее переполнение моренных озер и создающее опасность их прорыва;

○ резкое падение или повышение уровня воды в реке, увеличение мутности воды.

"В случае оповещения населения о приближающемся селевом потоке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помещение, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место. Чтобы не возник пожар, уходя из дома, нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы", – говорится на сайте МЧС.

Вместе с тем, если дом расположен в опасной зоне, заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный рюкзак (чемодан) ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды и лекарств. После схода селя следует остерегаться повторных сходов, сползаний склонов, порванных и провисших электрических проводов, поврежденных газовых магистралей.

Населению, проживающему и работающему вблизи русел селеопасных рек, следует внимательно прослушивать соответствующие сообщения компетентных органов. При угрозе селевых выбросов по поступившему сигналу (оповещению) немедленно осуществлять эвакуацию по заранее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и ценные вещи. Маршрут движения и пункты сбора должны уточняться в районных отделах по ЧС и по месту жительства.

Покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается интенсивный ливневый дождь. Не останавливайтесь на отдых вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках и под ними. Не подходите к движущемуся селевому потоку ближе, чем на 50-70 метров. Не останавливайтесь вблизи отвесных скал и крутых склонов, так как от сотрясения при прохождении селя может произойти обвал или камнепад. При обнаружении признаков селевого потока немедленно отойдите как можно дальше от русла вверх по горным склонам. Не спускайтесь в селевое русло после прохождения селевого вала, рекомендует МЧС.

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