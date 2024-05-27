Дело Бишимбаева: в Астане наказали участвовавших в задержании полицейских

В Астане к ответственности привлекли двоих сотрудников полиции, которые выезжали на место задержания экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, сообщает Zakon.kz.

Во время судебных слушаний по факту убийства Салтанат Нукеновой на одном из процессов показали видео задержания ее супруга Куандыка Бишимбаева с полицейского жетона. На нем сотрудник полиции спросил задержанного: "Она, наверное, сама нозила". По данному факту было назначено служебное расследование. И еще в отношении одного сотрудника, присутствовавшего на месте происшествия, назначили проверку. На видеожетон попали кадры, как он курил на улице вместе с задержанным и плевал на землю.

27 мая в МВД сообщили, что первому сотруднику – инспектору полка патрульной полиции – объявили выговор за нарушение служебной дисциплины.

Второму – оперуполномоченному управления полиции района Есиль – объявили строгий выговор за нарушение по ст. 434-2 Кодекса об административных правонарушениях (загрязнение мест общего пользования).

13 мая в Астане судья Айжан Кульбаева озвучила приговор Куандыку Бишимбаеву, обвиняемому в убийстве с особой жестокостью супруги Салтанат Нукеновой.

