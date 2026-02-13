#Казахстан в сравнении
Мать Бишимбаева выиграла суд в Астане

В Астане осуждена Бекзат Кемелова, обманувшая родственницу Альмиру Нурлыбекову (мать осужденного экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева) на крупную сумму, сообщает Zakon.kz.

Дело в отношении Кемеловой, обвиняемой в совершении мошенничества в особо крупном размере (п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК), рассмотрено в Межрайонном суде по уголовным делам столицы.

Судом установлено, что в конце 2023 года Кемелова, воспользовавшись подавленным состоянием Нурлыбековой, связанным с уголовным преследованием ее сына, путем обмана и злоупотребления доверием склонила последнюю к передаче денежных средств (990 тыс. долларов) под предлогом их временного хранения во избежание возможного ареста и конфискации. Полученными деньгами Кемелова распорядилась по своему усмотрению, причинив ущерб в особо крупном размере.

"Приговором суда К. назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. На основании ч. 1 ст. 74 УК РК подсудимой К., имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, предоставлена отсрочка отбывания наказания сроком на 1 год (Предоставление отсрочки отбывания наказания в предусмотренных законом случаях является обязанностью суда)", – говорится в сообщении, опубликованном 13 февраля 2026 года в Telegram-канале суда.

Отмечается, что гражданский иск матери Бишимбаева удовлетворен в полном объеме.

"Приговор не вступил в законную силу".Межрайонный суд по уголовным делам Астаны

13 мая 2024 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство жены Салтанат Нукеновой. 28 октября того же года в Астане огласили приговор женщине, которая обещала за взятку в 100 млн тенге добиться смягчения приговора экс-министру нацэкономики.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
