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Апелляционные жалобы Бишимбаева и Байжанова передали на рассмотрение судье

Апелляции Байжанова и Бишимбаева передали судье, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 13:43 Фото: Telegram/Jogargy_sot
На рассмотрение апелляционной инстанции переданы жалобы на приговор Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова, сообщает Zakon.kz.

Дело передано судье сегодня, 11 июня 2024 года, следует из данных в Судебном кабинете. Дата принятия к производству и первого заседания еще не известна.

27 мая стало известно, что апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступили в столичный городской суд. Позже адвокат Бишимбаева озвучил суть апелляционных жалоб.

Куандыка Бишимбаева 13 мая 2024 года приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годам лишения свободы.

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