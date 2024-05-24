В Казахстане ужесточат наблюдения за птицами, создающими препятствия для полетов воздушных судов
Так, скорректировано понятие авиационная орнитология – это прикладная дисциплина общей орнитологии, которая занимается изучением фаунистики, морфологии, этологии, экологии, включая поведенческую экологию, миграции птиц (дополнено. – Авт.), в части обеспечения орнитологической безопасности полетов, а также разработкой и осуществлением мероприятий по снижению вероятности столкновений ВС с птицами.
Вместе с тем в правила введены новые понятия:
- прилегающая территория к аэродрому – территория за границами аэродрома в радиусе 13 километров от КТА.
- массовое скопление птиц – совокупность птиц на определенном участке в количестве, которое создает сложную орнитологическую обстановку.
Ранее говорилось о прилегающей территории без указания радиуса в км.
Также уточняется определение термина "стая птиц" – совокупность особей, обладающих общим пространством жизнедеятельности, демонстрирующих координированное поведение.
Кроме того, вводится уточняющая поправка, что такое сложная орнитологическая обстановка – орнитологическая обстановка, при которой риск столкновения воздушных судов с птицами становится значительным, связанная в особенности с частым и опасным пересечением птицами траекторий движения ВС.
Орнитологическая обстановка – совокупность факторов, связанных с присутствием, пространственным распределением, количеством, видовым составом и поведением птиц на земле, воде и в воздушном пространстве на определенной территории в определенный отрезок времени.
Предлагается ввести сокращение по взлетно-посадочной полосе (ВПП).
Вместе с тем уточняется, что эксплуатант аэродрома обеспечивает проведение периодических обследований поведения птиц и иных животных на аэродроме и прилегающей территории не реже одного раза в три года.
Кроме того, добавлено, что по результатам обследования составляется итоговый отчет, к которому прикладываются карты-схемы основных путей сезонных и суточных перемещений видов птиц, регулярно встречающихся на аэродроме, создающих существенную опасность для полётов ВС, а также диаграммы, графики и таблицы.
Персоналу аэродрома, службы контроля за птицами и дикими животными рекомендуется дополнять записи картами аэродрома с указанием мест наблюдений или принимаемых мер контроля.
Так, говорится, что при визуальном наблюдении следует использовать карту аэродрома с разбивкой на отдельные участки, каждый из которых имеет определенные однородные условия, привлекающие птиц и иных животных (травяной покров, водоем, группы деревьев и иные.).
На прилегающей к аэродрому территории эксплуатант аэродрома должен обеспечивать контроль и взаимодействие с государственными органами и собственниками земельных участков по вопросам строительства объектов, привлекающих птиц и иных животных, порядку землепользования, включая контроль посевов сельскохозяйственных растений на прилегающей территории, привлекательных для птиц и иных животных.
Как поясняют в Министерстве транспорта, цель введения предлагаемых поправок – приведение в соответствие с международными документами ИКАО в части наблюдений за птицами и иными животными, ведения записей, составления карт-схем перелетов птиц, применения отпугивающих средств и т.д., а также устранение пробелов в действующей редакции Правил.
Предполагаемый срок введения изменений и дополнений – июнь 2024 года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 июня.