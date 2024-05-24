В Казахстане ужесточат наблюдения за птицами, создающими препятствия для полетов воздушных судов

Министерство транспорта подготовило изменения в Правила управления опасностями, создаваемыми птицами и иными животными, для полетов гражданских воздушных судов в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, скорректировано понятие авиационная орнитология – это прикладная дисциплина общей орнитологии, которая занимается изучением фаунистики, морфологии, этологии, экологии, включая поведенческую экологию, миграции птиц (дополнено. – Авт.), в части обеспечения орнитологической безопасности полетов, а также разработкой и осуществлением мероприятий по снижению вероятности столкновений ВС с птицами.

Вместе с тем в правила введены новые понятия:

прилегающая территория к аэродрому – территория за границами аэродрома в радиусе 13 километров от КТА.

– территория за границами аэродрома в радиусе 13 километров от КТА. массовое скопление птиц – совокупность птиц на определенном участке в количестве, которое создает сложную орнитологическую обстановку.

Ранее говорилось о прилегающей территории без указания радиуса в км.

Также уточняется определение термина "стая птиц" – совокупность особей, обладающих общим пространством жизнедеятельности, демонстрирующих координированное поведение.

Кроме того, вводится уточняющая поправка, что такое сложная орнитологическая обстановка – орнитологическая обстановка, при которой риск столкновения воздушных судов с птицами становится значительным, связанная в особенности с частым и опасным пересечением птицами траекторий движения ВС.

Орнитологическая обстановка – совокупность факторов, связанных с присутствием, пространственным распределением, количеством, видовым составом и поведением птиц на земле, воде и в воздушном пространстве на определенной территории в определенный отрезок времени.

Предлагается ввести сокращение по взлетно-посадочной полосе (ВПП).

Вместе с тем уточняется, что эксплуатант аэродрома обеспечивает проведение периодических обследований поведения птиц и иных животных на аэродроме и прилегающей территории не реже одного раза в три года.

Кроме того, добавлено, что по результатам обследования составляется итоговый отчет, к которому прикладываются карты-схемы основных путей сезонных и суточных перемещений видов птиц, регулярно встречающихся на аэродроме, создающих существенную опасность для полётов ВС, а также диаграммы, графики и таблицы.

Персоналу аэродрома, службы контроля за птицами и дикими животными рекомендуется дополнять записи картами аэродрома с указанием мест наблюдений или принимаемых мер контроля.

Так, говорится, что при визуальном наблюдении следует использовать карту аэродрома с разбивкой на отдельные участки, каждый из которых имеет определенные однородные условия, привлекающие птиц и иных животных (травяной покров, водоем, группы деревьев и иные.).

На прилегающей к аэродрому территории эксплуатант аэродрома должен обеспечивать контроль и взаимодействие с государственными органами и собственниками земельных участков по вопросам строительства объектов, привлекающих птиц и иных животных, порядку землепользования, включая контроль посевов сельскохозяйственных растений на прилегающей территории, привлекательных для птиц и иных животных.

Как поясняют в Министерстве транспорта, цель введения предлагаемых поправок – приведение в соответствие с международными документами ИКАО в части наблюдений за птицами и иными животными, ведения записей, составления карт-схем перелетов птиц, применения отпугивающих средств и т.д., а также устранение пробелов в действующей редакции Правил.

Предполагаемый срок введения изменений и дополнений – июнь 2024 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 июня.