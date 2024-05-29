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Житель Астаны заявил о минировании Дома министерств

Житель Астаны &quot;заминировал&quot; Дом министерств, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 10:37 Фото: pxhere
В Астане осудили лжетеррориста. Предприимчивый житель столицы позвонил в полицию и заявил о возможном акте терроризма в здании Дома министерств и по месту его жительства, сообщает Zakon.kz.

При проверке поступившего сообщения стражи порядка установили ложность вызова.

В результате государственный обвинитель доказал вину звонившего.

"Приговором суда виновный осужден. Приговор вступил в законную силу".Пресс-служба прокуратуры Астаны

В ведомстве также добавили, что заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма влечет наказание до пяти лет лишения свободы.

В апреле 2024 года в Алматинской области "заминировали" университет. Позднее в администрации вуза уточнили, что "нет никаких угроз или инцидентов, которые могли бы повлиять на безопасность сотрудников и студентов".

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