Житель Астаны заявил о минировании Дома министерств
Фото: pxhere
В Астане осудили лжетеррориста. Предприимчивый житель столицы позвонил в полицию и заявил о возможном акте терроризма в здании Дома министерств и по месту его жительства, сообщает Zakon.kz.
При проверке поступившего сообщения стражи порядка установили ложность вызова.
В результате государственный обвинитель доказал вину звонившего.
"Приговором суда виновный осужден. Приговор вступил в законную силу".Пресс-служба прокуратуры Астаны
В ведомстве также добавили, что заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма влечет наказание до пяти лет лишения свободы.
В апреле 2024 года в Алматинской области "заминировали" университет. Позднее в администрации вуза уточнили, что "нет никаких угроз или инцидентов, которые могли бы повлиять на безопасность сотрудников и студентов".
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