Житель Астаны заявил о минировании Дома министерств

В Астане осудили лжетеррориста. Предприимчивый житель столицы позвонил в полицию и заявил о возможном акте терроризма в здании Дома министерств и по месту его жительства, сообщает Zakon.kz.

При проверке поступившего сообщения стражи порядка установили ложность вызова.

В результате государственный обвинитель доказал вину звонившего.

"Приговором суда виновный осужден. Приговор вступил в законную силу". Пресс-служба прокуратуры Астаны

В ведомстве также добавили, что заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма влечет наказание до пяти лет лишения свободы.

В апреле 2024 года в Алматинской области "заминировали" университет. Позднее в администрации вуза уточнили, что "нет никаких угроз или инцидентов, которые могли бы повлиять на безопасность сотрудников и студентов".