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Происшествия

Зажигательную смесь кинули в Доме министерств в Астане

горящая спичка, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 13:46 Фото: pixabay
Утром 10 июля 2025 года в Астане молодой человек закинул в Дом министерств зажигательную смесь, сообщает Zakon.kz.

Видео с последствиями произошедшего в результате его действий пожара опубликовали в соцсетях.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны сообщили, что 24-летнего мужчину, совершившего поджог в подъезде Дома министерств, установили и задержали.

"Возгорание было оперативно ликвидировано сотрудниками ДЧС. Пострадавших нет. По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – добавили в полиции.

В свою очередь, в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны сообщили следующее:

"Сегодня ранним утром в одном из подъездов Дома министерств сработала автоматическая пожарная сигнализация. На место оперативно прибыли силы и средства ДЧС Астаны. В ходе разведки установлено, что неизвестный мужчина проник в здание и бросил зажигательную смесь на турникет, в результате чего произошло возгорание на площади около 2 кв. м. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар был полностью ликвидирован с применением огнетушителя. Нарушитель задержан сотрудниками полиции. Силами ДЧС проведены дымоудаление и проверка помещений. Пострадавших нет".

Причина и обстоятельства инцидента уточняются.

3 июля пожарные в Астане тушили крупный пожар в ресторане.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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