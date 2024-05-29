В одной из больниц Астаны обвалилась часть потолка
Фото: primeminister.kz
Часть потолка обвалилась из-за протечки крыши в Многопрофильной городской больнице №1 Астаны. В столичном Управлении общественного здоровья (УОЗ) прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.
Фотографии с места событий опубликованы в Telegram-канале Astanovka98.
В подписи также отмечено, что все произошло после сильных дождей.
Фото: Telegram/astanovka98
На запрос в Управлении 29 мая 2024 года уточнили, что были выявлены трещины мягкой кровли.
"На данный момент проводится техническое обследование мягкой кровли больницы для проведения капитального ремонта".Пресс-служба Управления общественного здоровья Астаны
Кроме того, администрация больницы приносит свои извинения за предоставленные временные неудобства.
27 мая сообщалось, что у пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Семее частично оторвалась крыша. По итогам выездного совещания аким Нурбол Нурсагатов поручил провести демонтаж и реставрационные работы деталей кровли, представляющих опасность для жизни человека.
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