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В одной из больниц Астаны обвалилась часть потолка

В одной из больниц Астаны обвалилась часть потолка, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 15:00 Фото: primeminister.kz
Часть потолка обвалилась из-за протечки крыши в Многопрофильной городской больнице №1 Астаны. В столичном Управлении общественного здоровья (УОЗ) прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с места событий опубликованы в Telegram-канале Astanovka98.

В подписи также отмечено, что все произошло после сильных дождей.

В одной из больниц Астаны обвалилась часть потолка, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 15:00

Фото: Telegram/astanovka98

На запрос в Управлении 29 мая 2024 года уточнили, что были выявлены трещины мягкой кровли.

"На данный момент проводится техническое обследование мягкой кровли больницы для проведения капитального ремонта".Пресс-служба Управления общественного здоровья Астаны

Кроме того, администрация больницы приносит свои извинения за предоставленные временные неудобства.

27 мая сообщалось, что у пятиэтажного многоквартирного жилого дома в Семее частично оторвалась крыша. По итогам выездного совещания аким Нурбол Нурсагатов поручил провести демонтаж и реставрационные работы деталей кровли, представляющих опасность для жизни человека.

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