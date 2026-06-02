События

В Казахстане ищут растения-захватчики для "Черной книги"

степь, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 09:33 Фото: pexels
С 18 по 27 мая 2026 года сотрудники Института ботаники и фитоинтродукции провели экспедицию в Улытауском районе, а также в Жезказгане, Сатпаеве и Каражале, сообщает Zakon.kz.

Специалисты изучили состояние местной флоры и выявили чужеродные растения, которые могут влиять на природные экосистемы региона.

В ходе экспедиции:

  • уточнен видовой состав аборигенных древесных и кустарниковых растений на обследованных территориях;
  • установлен видовой состав чужеродных и инвазивных древесно-кустарниковых видов в городах Жезказган, Сатпаев и Каражал; выявлены очаги распространения инвазивных видов и выполнена их GPS-привязка;
  • для каждой точки проведено описание местообитания, характера произрастания и степени распространенности видов;
  • собраны гербарные образцы, фотоматериалы и полевые данные для дальнейшего включения в Кадастр растений Улытауской области.

В ходе обследования выявлены такие чужеродные древесные виды как Ulmus pumila L., Acer negundo L., Populus balsamifera L., Ribes aureum Pursh, Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. и.др. а также трявянистый вид Xanthium orientale L.

Результаты экспедиции станут важной частью формируемого Кадастра растений и "Черной книги" Улытауской области.

Черная книга (или "Черный список") – это своеобразный антипод Красной книги.

Немного ранее мы рассказывали, что в одном из самых молодых нацпарков Казахстана просят туристов быть осторожнее. С чем это связано, читайте тут.

