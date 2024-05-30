Мегапроект Токаева: премьер проверил строительство новой школы в Алатау

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Алматинскую область проверил исполнение поручений главы государства. На примере строительства новой школы на 900 мест в городе Алатау проверены темпы работ по реализации Национального проекта "Комфортная школа", сообщает Zakon.kz.

Глава правительства поручил ускорить разработку и прохождение государственной экспертизы новых проектов и держать на жестком контроле соблюдение сроков сдачи в эксплуатацию возводимых зданий.

"Это мегапроект президента. Нужен строгий контроль за качеством и своевременностью его реализации. Строительство комфортных школ нацелено на предоставление всех условий для приобретения нашими детьми качественных знаний. Перед правительством стоит задача – к концу 2025 года ввести 740 тыс. новых ученических мест. Необходимо обеспечить высокие темпы строительных работ", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Фото: primeminister.kz

Новый образовательный объект в Алатау, расположенный на площади в 3 тыс. кв. м, планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. На сегодня завершены работы по устройству фундамента и монолитного каркаса. Школа будет обеспечена необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой, оснащена новейшими технологиями в области строительства и образования.

Фото: primeminister.kz

Глава правительства подчеркнул важность ведения качественных строительных работы в установленный срок.

Всего в Казахстане по нацпроекту в 2024-2025 годах планируется открыть 369 школ. В свою очередь в Алматинской области в 2024-2025 годах будут построены 53 комфортные школы. В текущем году планируется сдать 26 комфортных школ с разной вместимостью, от 600 до 1500 ученических мест.

Согласно условиям нацпроекта, все комфортные школы будут возведены по единому стандарту с обеспечением повышенных мер безопасности, соответствующей инфраструктуры и удобств для учащихся и педагогов.

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20 февраля 2024 года стало известно, что в Минпросвещения придумали еще один механизм по строительству "комфортных школ".