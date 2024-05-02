Майор полиции получил тюремный срок и лишился звания в Актюбинской области

Заместителю начальника отдела Мартукского района Департамента полиции (ДП) Актюбинской области вынесли приговор. Его обвиняли в превышении своих должностных полномочий, то есть совершении действий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя (п. 3 ч. 4 ст. 362 УК РК), сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело в отношении Е. рассмотрено Мартукским районным судом.

"Приговором суда Е. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с лишением специального звания майора полиции", – рассказали в пресс-службе Мартукского районного суда 2 мая 2024 года.

Кроме того, в адрес начальника ДП Актюбинской области вынесено частное постановление в связи с установлением по делу фактов нарушения закона.

Приговор не вступил в законную силу.

Судом установлено, что Е., являясь заместителем начальника отдела Мартукского района Департамента полиции Актюбинской области, в августе 2020 года превысил представленные ему полномочия – незаконно передал ТОО "А" вещественные доказательства по уголовному делу в виде сигарет различного ассортимента без акциза (611 960 пачек).

"При этом денежные средства от реализации табачных изделий на расчетный счет департамента от ТОО "A" не поступали. В результате государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 243 млн тенге". Пресс-служба Мартукского районного суда

Подсудимый вину не признал и пояснил, что сигареты передал для их дальнейшей реализации ТОО "A", при этом никаких корыстных целей не преследовал. А прокурор просил суд признать виновным Е. по п. 3 ч. 4 ст. 362 УК РК и назначить наказание в виде лишения свободы на семь лет с лишением специального звания майора полиции.

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