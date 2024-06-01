Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ветер, гроза и ливень: на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ветер, гроза и ливень: на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение , фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 23:33 Фото: pixabay
В Астане, Алматы и 15 областях Казахстана на 2 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

Ночью на юго-востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северный, днем на юге области порывы 15 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. В Семее днем ожидается гроза, ветер северо-восточный, порывы 15 м/с.

В Улытауской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. На юге области высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидаются гроза, туман.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. В центре, на северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза, ветер юго-восточный, порывы 15 м/с.

Днем на севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На севере, западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане ночью и утром ожидается гроза.

Ночью и утром на северо-западе Мангистауской области ожидается туман. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго- восточный, днем на юге, севере, востоке области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе 18 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве во второй половине дня ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 15 м/с.

В Алматы во второй половине дня ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 13 м/с. 

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 2 июня. Подробнее можно узнать здесь

Читайте также

новое жилье в ЗКО
В Бурлинском районе ЗКО приобрели жилье для семей, пострадавших от паводка
Уровень реки Жайык впервые пошел на спад: что происходит в Атырауской области
Уровень воды в реке Жайык впервые пошел на спад: что происходит в Атырауской области
Сильнейшая вспышка произошла на Солнце
Сильнейшая вспышка произошла на Солнце
Диана Абдуллаева
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
приговор
Старший офицер воинской части заложил в ломбард топографические приборы на 30 млн тенге
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: