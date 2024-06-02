Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Фото: freepik

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды со 2 по 4 июня в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 2 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +17+19°C. 3 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +20+22°C. 4 июня: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +23+25°C. Алматы 2 июня: переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь, гроза, безветренно. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +26+28°C. 3 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +23+25°C. 4 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +25+27°C. Шымкент 2 июня: небольшая облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +30+32°C. 3 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +28+30°C. 4 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +30+32°C. Читайте также Токаев поздравил народ Италии с Днем Республики Алматинский зоопарк поделился потрясающей новостью Ветер, гроза и ливень: на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение

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