Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

небо, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 11:19 Фото: freepik
Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды со 2 по 4 июня в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

2 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +17+19°C.

3 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +20+22°C.

4 июня: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +23+25°C.

Алматы

2 июня: переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь, гроза, безветренно. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +26+28°C.

3 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +23+25°C.

4 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +25+27°C.

Шымкент

2 июня: небольшая облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +30+32°C.

3 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +28+30°C.

4 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +30+32°C.

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев, Серджо Маттарелла
Токаев поздравил народ Италии с Днем Республики
Алматинский зоопарк поделился потрясающей новостью
Алматинский зоопарк поделился потрясающей новостью
Ветер, гроза и ливень: на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Ветер, гроза и ливень: на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Мухит Турсынали
Казгидромет Астана Погода Алматы Шымкент 2024 год Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Новая волна мошенничества в мессенджерах: что нужно знать казахстанцам, чтобы защитить себя
Новая волна мошенничества в мессенджерах: что нужно знать казахстанцам, чтобы защитить себя
Ветер, гроза и ливень: на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Ветер, гроза и ливень: на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала трогательный пост
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала трогательный пост
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: