Назначен новый первый замакима Мангистауской области

В Мангистауской области назначили нового первого заместителя акима. Им стал Ербол Избергенов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 сентября 2026 года, проинформировала пресс-служба акима Мангистауской области:

"По согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима Мангистауской области Ербол Избергенов назначен первым заместителем акима Мангистауской области".

Ербол Избергенов родился 11 августа 1973 года в селе Курык Каракиянского района Мангистауской области. Окончил Актауский государственный университет (2007), специальность "Промышленное и гражданское строительство"), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (2018, специальность "Мастер административного дела").

Трудовую деятельность начал в 1991 году каменщиком строительно-монтажного участка Комплексной экспедиции "Мангистаумунайгазбарлау". В разные годы работал в строительных организациях регионального уровня, в акимате города Актау, занимал должности заместителя акима Мунайлинского района и руководителя управления строительства области.

Также работал в Министерстве инвестиций и развития Республики Казахстан и Министерстве здравоохранения и социального развития Республики Казахстан, где занимал должность руководителя управления.

В 2019-2020 годах занимал должность заместителя председателя правления АО "СЭЗ "Морской порт Актау", после чего работал директором Региональной палаты предпринимателей "Атамекен", в 2020-2023 годах занимал должности заместителя акима Актау и акима Актау, в 2024-2025 годах – первого заместителя акима Мангистауской области.

С 2 сентября 2025 года по настоящее время работал заместителем акима Мангистауской области.

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