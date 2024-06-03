Сильная жара на западе и гроза с градом на севере: синоптики объявили штормовое предупреждение

В Астане и 15 областях Казахстана на 4 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. На севере, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, юге, днем на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов На юге, севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с. В центре, на северо-востоке, в предгорных районах области сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

На большей части Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер западный, юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный при грозе порывы 18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Астане днем ожидается гроза.

Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем на западе, юге области гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, ночью порывы 15 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза.

Днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидается гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на юге области 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ранее корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 4 июня 2024 года. Подробнее можно прочитать здесь.

