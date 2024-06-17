Сильная жара на западе и гроза на севере: синоптики объявили штормовое предупреждение

В Астане и Алматы, а также 14 областях Казахстана на 18 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

Днем на востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер южный, юго- западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, юге, днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. На юге, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре, на севере области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40-41 градус. На северо-западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке, севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 37-39 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области ожидается гроза. Днем по области гроза, на западе, севере области ожидается град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

Днем на востоке, в центре Абайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза. Днем по области гроза, на востоке, в центре области ожидается град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На севере области ожидается выскоая пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

Днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре Мангистауской области ожидается гроза. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северный днем порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Астане временами ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидются гроза, град, шквал. Ночью и утром на юго-востоке области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный на севере, востоке, юге области 15-20, временами порывы 23 м/с. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге, в предгорных, горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный при грозе порывы 17-22 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 35 градусов. На большей части области сохранится высокая, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара 33-35 градусов.

В Алматы во второй половине дня ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 17 м/с.

