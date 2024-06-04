Глава алматинского аэропорта покинул свой пост

Глава алматинского аэропорта Альп Эр Тунга Эрсой покинул свой пост, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе аэропорта заявили, что уход турецкого менеджера был запланирован по окончании строительства нового международного терминала аэропорта.

Стало известно, что Альп Эр Тунга Эрсой продолжит работать в авиации в новой роли. Между тем официальное объявление о смене руководства ожидается 5 июня.



Турецкий менеджер возглавил воздушную гавань южной столицы в сентябре 2021 года.

Отметим, что 31 мая 2024 года рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы началась с посещения нового международного терминала аэропорта южной столицы.