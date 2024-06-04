Скандал разгорелся на алматинской барахолке

Торговцы алматинской барахолки 4 июня остались без продаж. Новое руководство рынка опечатало их бутики и отключило электричество. Как выяснилось, на столь радикальные меры хозяин решился, потому что частники отказались платить за место, сообщает Zakon.kz.

Между тем, предприниматели рассказали КТК, что торговые точки находятся в их собственности.

"Так как мы не подписали договор аренды, оплатили суммы за аренду – июнь месяц, поэтому нам опечатали. Было 115 тыс. Стало 124 800. Здесь здание полностью построено с нуля за счет наших средств, за счет средств предпринимателей. Все время нам угрожают, что нас выкинут, что мы здесь никто, хотя здание строилось за счет наших средств – средств предпринимателей". Марина Турдиева

Предприниматели называют себя не арендаторами, а полноправными владельцами бутиков. Бизнесмены заявляют: 10 лет назад они принимали долевое участие в строительстве здания. И передали деньги старому хозяину рынка. Взамен получили так называемые клубные карты собственников торговых точек. Правда, договор заключить не успели.

"Почему мы вложили именно в это здание деньги? Потому что оно было самое первое и единственное здание, которое стоит на монолите. Крепкое. В течение многих лет Овсянников нам обещал. Говорил, что не может ввести в эксплуатацию здание, поэтому все спокойно радовались, работали и получили на руки карты клубные. Мы думали, это имеет юридическую силу. На тот момент мы не были юридически подкованными. Мы не знали, что нам нужно было подписать договор долевого строительства". Шахризада Палтушева

Маргарита Зубкова открыла бутик по продаже одежды девять лет назад. Рассказывает: взяла кредит и передала хозяину рынка во время строительства здания 135 тыс. долларов. По сегодняшнему курсу в пересчете на тенге это 60 млн. Маргарита получила клубную карту собственника, и все эти годы оплачивала эксплуатационные расходы. Теперь с появлением нового руководства женщина боится, что может лишиться единственного дохода.

"По клубной карте написано, что я – собственник этого бутика. Я просто боюсь, что они вообще могут этот бутик перепродать кому-то другому и отобрать у меня его. У меня ипотека. Я брала этот бутик тоже в кредит. У меня есть и дети, и внуки. У меня единственный доход – вот это мое место торговое". Маргарита Зубкова

В администрации рынка объясняют: сейчас в торговом центре работают 128 отделов. Но у предпринимателей нет подтверждающих документов о том, что каждый из них является совладельцем.

"Были судебные тяжбы с первичным собственником между группой предпринимателей касательно этого предмета, то есть суд не нашел подтверждений их слов, отказал им в иске. Все эти утверждения голословные, ничем не подтверждаются. То есть они ссылаются на некого господина Овсянникова, с которым мы не знакомы. Якобы он завладел их денежными средствами обманным путем. Якобы он построил обманным путем вот это здание. Якобы он обещал какие-то площади передать в собственность. Опять же, это все на словах, ничем не подтверждено". Начальник юридического отдела ТОО Divi Кайсар Жамулдин

Долгие переговоры сегодня так ни к чему и не привели. В администрации рынка настаивают на своем: предлагают частникам заключить договор аренды. Недовольные продавцы не согласились с условиями и разошлись пока еще по своим рабочим местам.

Отметим, что в январе в Алматы вокруг одного из крупнейших рынков разгорелся скандал. В строительном торговом центре собрались десятки предпринимателей и продавцов. Они возмущены очередным повышением арендной платы за торговые точки почти в два раза.