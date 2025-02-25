Гибель группы горняков на шахте "АрселорМиттал Темиртау": кого и на сколько осудили

В Шахтинском городском суде Карагандинской области рассмотрели уголовное дело по факту гибели пятерых работников в результате пожара на шахте "Казахстанская". 25 февраля оглашен приговор, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых, по информации суда, были четверо человек.

"Органом досудебного расследования Г., М., Т., Г. (временно исполняющий обязанности заместителя директора по производству производственной службы, начальник участка конвейерного транспорта и другие) обвинялись в нарушении Правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 277 УК РК)", – сообщили в суде.

В рамках расследования дела установлено, что подсудимые при отсутствии паспорта на угольный конвейерный уклон, с видимыми деформациями с нарушением сечения и целостности метало-арочной крепи, не приняли меры по остановке работ, допустили эксплуатацию конвейерной ленты средней воспламеняемости, и длительное время не выдавался наряд в ремонтную смену на зачистку (расштыбовку) от просыпавшегося материала и замену не вращающихся и вышедших из строя роликов.

"Вследствие допущенных нарушений в ремонтную смену 17.08.2023 на угольном конвейерном уклоне шахты "Казахстанская" произошел пожар. В результате пожара пятеро шахтеров погибли, 17 шахтерам причинен средний и тяжкий вред здоровью", – сообщили в суде.

Это преступление средней тяжести, предусмотренное ст. 277 ч. 3 УК. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

"Согласно ст. 55 УК при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств наказание не может превышать ½ от максимального срока, то есть четырех лет. Это требование закона обязательно для суда. У подсудимых Г., М., Т., Г. имеются малолетние дети, что в соответствии со ст. 53 УК признается смягчающим обстоятельством. То есть, для них наказание не может превышать четырех лет лишения свободы. Подсудимые также ранее не судимы, положительно характеризуются по месту работы", – отметили в Шахтинском городском суде.

С учетом изложенного, суд назначил всем четверым по четыре года лишения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил.

17 августа 2023 года в 10:05 на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. Всего на тот момент в шахте находились 227 человек. Из них 222 вывели на поверхность, пятеро остались под землей, впоследствии нашли их тела.

18 августа первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин назвал предварительную причину, почему пять человек не вышли из шахты "Казахстанская".

18 сентября министр по чрезвычайным ситуациям заявил, что по результатам работы комиссии определена 100%-ная вина работодателя – установлены 28 ответственных лиц, допустивших нарушение законодательства.

В 2023 году на фоне частых ЧП в шахтах компания ArcelorMittal Temirtau покинула Казахстан. В декабре стало известно, что правительство Казахстана и международная компания ArcelorMittal успешно завершили переговоры о покупке казахстанским государственным фондом прямых инвестиций АО "Qazaqstan Investment Corporation" (QIC) всех акций металлургических предприятий ArcelorMittal Temirtau JSC и ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC. Предприятие сменило название, а генеральным директором Qarmet стал Вадим Басин.