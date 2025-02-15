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События

ДЧС Алматы провел аэрообследование ледниковых озер перед весенними паводками

ДЧС Алматы провел аэрообследование ледниковых озер перед весенними паводками , фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2025 15:42 Фото: ДЧС Алматы
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы совместно с ГУ "Казселезащита" 15 февраля провел аэровизуальное обследование ледниковых и моренных озер, а также лавиноопасных участков в центральной части хребта Иле-Алатау, сообщает Zakon.kz.

Мониторинг охватил бассейны рек Улкен Алматы и Турген и был направлен на оценку состояния водоемов и предотвращение потенциальных угроз в преддверии весеннего таяния снега.

По итогам обследования установлено, что моренные озера находятся в зимнем режиме, уровень воды в стационарных озерах остается минимальным, а нестационарные водоемы практически пусты.

Фото: ДЧС Алматы

ДЧС продолжает мониторинг природных объектов для обеспечения безопасности населения и городской инфраструктуры.

Ранее казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящее воскресенье, 16 февраля 2025 года. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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