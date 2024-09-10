Как выглядит поселок Улкен, в котором планируют построить АЭС

В преддверии референдума, который запланирован на 6 октября, автор и журналист YouTube-канала "Другие места" Ренат Ташкинбаев снял репортаж о поселке Улкен в Алматинской области, где предполагается строительство АЭС, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что в выпуске можно увидеть сам поселок, посмотреть, чем живут местные жители и что они думают по поводу строительства атомной электростанции. Также в ролике можно увидеть, как рыбачат на озере Балхаш, какая там вода и повлияет ли новый объект на экосистему водоема.





2 сентября 2024 года президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС – 6 октября 2024 года. В тот же день он подписал указ о проведении республиканского референдума по АЭС.

4 сентября ЦИК утвердила план мероприятий по проведению референдума по АЭС.