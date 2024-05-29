Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спецоперация КНБ в Алматы: задержаны иностранные радикалы

Спецоперация КНБ в Алматы: задержаны иностранные радикалы, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 09:15 Фото: пресс-служба КНБ РК
28 мая 2024 года Комитет национальной безопасности (КНБ) в Алматы по подозрению в пропаганде терроризма задержал двух иностранных граждан. На данный момент проводится досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, ранее они длительное время проживали за рубежом, где были вовлечены в радикальную религиозную идеологию.

"В Казахстан прибыли в 2024 году, постоянной работы не имели".Пресс-служба КНБ РК

Также сказано, что проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – уточнили в ведомстве.

21 мая 2024 года КНБ опубликовал эксклюзивные кадры спецоперации с высоты. Тогда более 170 килограммов мефедрона изъяли во время специальной операции в Павлодаре.

Читайте также

Казахстан сможет отправлять больше грузов в тюркские страны
Казахстан сможет отправлять больше грузов в тюркские страны
Подозреваемого в убийстве казахстанца экстрадировали из России
Подозреваемого в убийстве казахстанца экстрадировали из России
Ветер, град и заморозки: в Астане и 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Ветер, град и заморозки: в Астане и 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Анастасия Московчук
КНБ Алматы 2024 год Терроризм
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
Аэропорт Алматы сделал важное заявление
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: