Спецоперация КНБ в Алматы: задержаны иностранные радикалы
Фото: пресс-служба КНБ РК
28 мая 2024 года Комитет национальной безопасности (КНБ) в Алматы по подозрению в пропаганде терроризма задержал двух иностранных граждан. На данный момент проводится досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
По данным следствия, ранее они длительное время проживали за рубежом, где были вовлечены в радикальную религиозную идеологию.
"В Казахстан прибыли в 2024 году, постоянной работы не имели".Пресс-служба КНБ РК
Также сказано, что проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.
"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – уточнили в ведомстве.
21 мая 2024 года КНБ опубликовал эксклюзивные кадры спецоперации с высоты. Тогда более 170 килограммов мефедрона изъяли во время специальной операции в Павлодаре.
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