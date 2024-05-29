Спецоперация КНБ в Алматы: задержаны иностранные радикалы

28 мая 2024 года Комитет национальной безопасности (КНБ) в Алматы по подозрению в пропаганде терроризма задержал двух иностранных граждан. На данный момент проводится досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, ранее они длительное время проживали за рубежом, где были вовлечены в радикальную религиозную идеологию.

"В Казахстан прибыли в 2024 году, постоянной работы не имели". Пресс-служба КНБ РК

Также сказано, что проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", – уточнили в ведомстве.

21 мая 2024 года КНБ опубликовал эксклюзивные кадры спецоперации с высоты. Тогда более 170 килограммов мефедрона изъяли во время специальной операции в Павлодаре.