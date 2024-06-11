Стало известно, когда суд рассмотрит апелляционные жалобы Бишимбаева и Байжанова
Фото: Telegram/Jogargy_sot
Уголовное дело в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступило в апелляционную инстанцию. Его рассмотрят 26 июня 2024 года в 10:00, сообщает Zakon.kz.
Как сообщил суд Астаны 11 июня, после оглашения приговора, в установленные законом сроки, поступили апелляционные жалобы на приговор от осужденных и их защитников.
"В своих апелляционных жалобах они просили оправдать Байжанова Б. ввиду отсутствия в его действиях состава преступления, изменить приговор в части обвинения по п. 5 ч. 2 ст. 99 УК, переквалифицировав действия Бишимбаева К. на ч. 3 ст. 106 УК со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение", – говорится в сообщении.
Отмечается, что 10 июня 2024 года уголовное дело в отношении Бишимбаева и Байжанова поступило в суд города Астаны.
"Постановлением судьи от 11 июня текущего года дело назначено к рассмотрению на 26 июня 2024 года в 10:00. Заседание будет проходить в здании суда города Астаны по адресу: Астана, ул. Алиева, д. 6, блок В", – заключили в суде.
27 мая стало известно, что апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступили в столичный городской суд. Позже адвокат Бишимбаева озвучил суть апелляционных жалоб.
Куандыка Бишимбаева 13 мая 2024 года приговорили к 24 годам лишения свободы, а Бахытжана Байжанова – к четырем годам лишения свободы.
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