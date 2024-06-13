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Грозы и дожди не уходят: о погоде в Астане и Алматы на ближайшие дни

Грозы и дожди не уходят: о погоде в Астане и Алматы на ближайшие дни, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 15:54 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в трех крупных городах Казахстана на 14, 15 и 16 июня 2024 года. По данным синоптиков, осадков не ожидается только в Шымкенте. А вот жителям столицы и Алматы не стоит забывать про зонты, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 14 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Сильного ветра не ожидается. Температура воздуха ночью 14-16, днем 27-29 тепла.
  • 15 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 28-30 тепла.
  • 16 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью 16-18, днем 29-31 тепла.

Алматы

  • 14 июня: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза, град. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 24-26 тепла.
  • 15 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Сильного ветра не ожидается. Температура воздуха ночью 14-16, днем 28-30 тепла.
  • 16 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 16-18, днем 30-32 тепла.

Шымкент

  • 14 июня: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 31-33 тепла.
  • 15 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 33-35 тепла.
  • 16 июня: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 17-19, днем 35-37 тепла.

Утром 13 июня 2024 года в Алматы разыгралась непогода. Сильные раскаты грома даже напугали жителей и гостей города. После начался сильный дождь.

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12 июня городской Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) выступал с оперативным штормовым предупреждением. Специалисты сообщали, что в Алматы 13 июня ожидаются гроза и порывистый ветер.

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