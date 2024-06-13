Грозы и дожди не уходят: о погоде в Астане и Алматы на ближайшие дни

Фото: unsplash

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в трех крупных городах Казахстана на 14, 15 и 16 июня 2024 года. По данным синоптиков, осадков не ожидается только в Шымкенте. А вот жителям столицы и Алматы не стоит забывать про зонты, сообщает Zakon.kz.

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