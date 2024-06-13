Грозы и дожди не уходят: о погоде в Астане и Алматы на ближайшие дни
Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в трех крупных городах Казахстана на 14, 15 и 16 июня 2024 года. По данным синоптиков, осадков не ожидается только в Шымкенте. А вот жителям столицы и Алматы не стоит забывать про зонты, сообщает Zakon.kz.
Астана
- 14 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Сильного ветра не ожидается. Температура воздуха ночью 14-16, днем 27-29 тепла.
- 15 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 28-30 тепла.
- 16 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью 16-18, днем 29-31 тепла.
Алматы
- 14 июня: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза, град. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 24-26 тепла.
- 15 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Сильного ветра не ожидается. Температура воздуха ночью 14-16, днем 28-30 тепла.
- 16 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 16-18, днем 30-32 тепла.
Шымкент
- 14 июня: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 31-33 тепла.
- 15 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-17, днем 33-35 тепла.
- 16 июня: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 17-19, днем 35-37 тепла.
Утром 13 июня 2024 года в Алматы разыгралась непогода. Сильные раскаты грома даже напугали жителей и гостей города. После начался сильный дождь.
Материал по теме
В Алматы молния ударила в телебашню на Кок-Тобе
12 июня городской Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) выступал с оперативным штормовым предупреждением. Специалисты сообщали, что в Алматы 13 июня ожидаются гроза и порывистый ветер.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript