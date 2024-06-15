Насильник из Шымкента хочет обжаловать приговор суда первой инстанции

В Шымкенте вынесли приговор парню, который, согласно следствию, неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. В ходе расследования 19-летний житель города вину признал и даже показал, каким именно образом совершил преступление.

Но в ходе прений сторона защиты подсудимого просила вынести ему оправдательный приговор. Подробности процесса – в материале корреспондента Zakon.kz.

Согласно материалам суда, жертвой 19-летнего подсудимого стал соседский мальчик, который младше его на 10 лет. Шокирующее дело в закрытом порядке несколько месяцев рассматривали в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента. Прокурор запросил для обвиняемого 20 лет колонии. Пострадавшая сторона с мнением гособвинителя согласилась, что не скажешь о стороне защиты подсудимого. Они просили оправдательного приговора, мол в ходе досудебного расследования на подозреваемого оказывали давление.

"В ходе досудебного расследования он полностью признал вину, даже на месте преступления показал, как он это делал, каким образом и сколько раз. Признательные показания, как говорит его адвокат, получили у подсудимого обманным путем, мол следователь его обманул под предлогом потом отпустить домой, если скажет это. Судом данные факты были проверены, и они не нашли своего подтверждения. То есть на него никто давление не оказывал, он давал показания добровольно, и этот момент даже снимали на видео. Видео было исследовано в суде, была назначена экспертиза, которая показала, что подсудимый давал показания добровольно", – сообщил корреспонденту Zakon.kz судья СМУС Шымкента Абинур Карабаев.

По материалам дела, в конце октября прошлого года 19-летний житель города, воспользовавшись беспомощным состоянием 9-летнего ребенка, заманил его в безлюдное место и надругался над ним. В ходе расследования было установлено, что ребенка он совращал неоднократно. Преступление вскрылось, когда мать ребенка хотела ненадолго отвезти его к соседям, после чего мальчик стал плакать и рассказал об ужасе, который ему пришлось пережить.

"Они живут по соседству, общаются семьями. Когда ребенок приходил к нему домой, он этим пользовался. Он играл с ним, при этом в отношении него применял действия сексуального характера. Когда мать хотела отвезти его к соседям, чтобы ребенок там поиграл, тот отказался, начал плакать, нервничать и говорить: "я туда не пойду, там со мной плохие вещи делают". Мама пошла и обратилась к бабушке этого молодого человека, и к этому молодому человеку тоже. Начала расспрашивать, он, конечно, не признался сначала", – рассказал Абинур Карабаев.

В итоге, учитывая все обстоятельства и доказательства дела, подсудимый получил практически максимальный срок наказания. Суд первой инстанции приговорил его к 20 годам колонии среднего режима.

Фото: Карина Адильбекова

"Суд признал "И" виновным по части 4 статьи 121 Уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних. Приговор не вступил в законную силу", – говорит судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента.

К слову, судебно-медицинская экспертиза не выявила у осужденного склонность к педофилии. С приговором первой инстанции насильник не согласился. Молодой человек, совершивший насильственные действия сексуального характера, хочет, чтобы ему скостили срок. Кроме того, сторона защиты считает, что состава преступления в деле нет. Сейчас дело рассматривается в апелляции.

Ранее стало известно, что жителю Кентау, которого подозревали в попытке изнасилования подростка, вынесли приговор. Как выяснилось, ранее он был судим за насильственные действия сексуального характера и грабеж. Согласно вердикту, в колонии осужденный проведет 15 лет и 6 месяцев. Однако он с таким решением не согласился и решил оспорить приговор суда первой инстанции.