Рецидивист-педофил из Кентау планирует оспорить приговор суда первой инстанции

В Туркестанском областном суде завершился резонансный судебный процесс. Жителю Кентау, которого подозревали в попытке изнасилования подростка, вынесли приговор. Как выяснилось, ранее он был судим за насильственные действия сексуального характера и грабеж, сообщает Zakon.kz.

Согласно вердикту, в колонии осужденный проведет 15 лет и 6 месяцев. Однако он с таким решением не согласился.



В суде установлено, что растлитель пытался надругаться над девочкой-подростком в апреле 2023 года, когда она играла во дворе своего дома. При попытке сопротивления он жестоко избил и душил школьницу. Довести преступный умысел до конца ему не удалось по одной причине – вмешались прохожие и грозились вызвать полицию. После шокирующего инцидента девочке понадобилась срочная госпитализация.

"Прокурор поддержал обвинение и признал подсудимого С.Н. виновным по ч. 3 ст. 24, ч. 4 ст. 120 Уголовного кодекса и попросил назначить ему лишение свободы на срок 15 лет 6 месяцев. Государственный обвинитель также просил определить подсудимого для отбывания наказания в учреждении строгого режима уголовно-исполнительной системы", – сообщил 15 марта пресс-секретарь Туркестанского областного суда Асет Серикбаев.

Как выяснилось, подсудимый уже был судим в 2018 году за насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, и грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, через девять дней после выхода из колонии он пошел на рецидив. Однако в суде обвиняемый свою вину признал лишь частично, заявив, что не хотел насиловать девочку, а подошел к ней якобы пообщаться. Помимо этого, он уверял, что избил школьницу, чтобы она не сказала об инциденте своим родителям. Только такое "признание" суд не учел и приговорил его к тюремному сроку.

"Решением суда подсудимый признан виновным в "Покушении на изнасилование малолетней" и признан опасным из-за повторения преступления. Путем частичного сложения наказаний он приговорен к лишению свободы на срок 15 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении строгого режима", – рассказал Асет Серикбай.

Приговор не вступил в законную силу. Педофил-рецидивист планирует обжаловать решение суда первой инстанции. Апелляция по громкому делу пройдет 19 марта 2024 года года.

К слову, правоохранители изначально дело завели по статье "Хулиганство". Дело переквалифицировали на "Покушение на изнасилование" после того, как родители девочки обратились в фонд "Немолчи". Инцидент вызвал общественный резонанс.

Похожий инцидент в ноябре 2023 года произошел в Алматинской области. Тогда незнакомец в маске пытался изнасиловать девятилетнюю школьницу. Преступление произошло ночью, когда родственники девочки спали и ничего не слышали.