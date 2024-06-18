Параллели между автором петиции по утильсбору Бокаевым и "архитектором будущего" Абиевым провел журналист

Известный журналист-расследователь Кирилл Павлов рассказал о схожих, на его взгляд, чертах в публичном поведении инициатора петиции по утильсбору Санжара Бокаева и некогда "архитектора будущего", а ныне отбывающего срок Марата Абиева, сообщает Zakon.kz.

Петиция по вопросам утилизационного сбора, автором которой выступил общественный деятель Санжар Бокаев, первой набрала необходимое по закону количество подписей казахстанцев для ее рассмотрения в правительстве. В рабочую группу вошли депутаты Парламента, вице-министры промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, финансов, сельского хозяйства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, культуры и информации, заместитель министра иностранных дел, представители других заинтересованных госорганов, общественных объединений, экспертного сообщества и промышленного сектора.

Сегодня, 18 июня 2024 года, на YouTube-канале журналиста Кирилла Павлова вышло видео, в котором он рассказал, почему автор резонансной петиции ассоциируется у него с предпринимателем Маратом Абиевым.

"Пару лет назад я выпустил видео про Марата Абиева, который называл себя "архитектором будущего" и обещал всем сказочную, безоблачную жизнь, буквально всего лишь нужно для этого дать ему каких-то 5 млн га казахстанской земли. Он посеет волшебные семена – и все мы будем жить счастливо, безбедно, все будет в шоколаде. Но сейчас Абиев находится в тюрьме, он сидит за попытку госпереворота, его почитатели куда-то пропали, исчезли, их нет, а все их сайты и страницы недоступны", – отметил Кирилл Павлов.

По мнению расследователя, с целью заявить о себе Абиев в свое время "вылез как черт из табакерки" и стал "напрашиваться на скандал со именитыми фермерами". Причем контраргументы аграриев о том, что, помимо семян, необходимо учесть влагу, почву и другие условия, "архитектора будущего" не смущали.

"Понятно, что нужно было всего лишь ворваться в инфополе, заявить о себе и достучаться до высшей власти. Если мы добавим к этому образу "игру на острых углах", вызывание социального напряжения, освещение только остросоциальных тем, "дергание за ниточки души" читателя, давление на самые больные точки, мы, в принципе, получим того же Санжара Бокаева. Вдобавок сюда – обещания вывести всех на митинг, провести референдум, отставку правительства, "куда смотрит акимат", "почему все негодяи". Кирилл Павлов

Бокаева расследователь назвал "пропатченной версией Абиева": отметив, что в его случае "поработали над ошибками".

"Посудите сами. У Марата Абиева, видимо, стояла задача создать страницу в "Википедии", но он выглядел в моих глазах, как кот, которому нечего делать, потому что несложно было убедиться в том, что он сделал ее сам. По крайней мере, человек, который создал страницу Марата Абиева, имеет точно такое же имя и фамилию. А вот у Санжара Бокаева уже немного другая ситуация. Его страницу в "Википедии" создал профессиональный редактор из России. У меня вопрос: а зачем профессиональному редактору из России создавать страницу в "Википедии" для якобы общественника из Казахстана? У вас не возникает такой вопрос?". Кирилл Павлов

Вместе с тем автор видео подчеркнул, что, если Абиев "метался из стороны в сторону", Бокаев избрал конкретно автомобильную тематику.

"Сейчас Санжар активно шумит против утилизационного сбора. Создал петицию, набрал 50 тыс. голосов, после чего была создана комиссия государственная, куда его пригласили – и он не пошел. Не пошел, сославшись на то, что его не пустили с сотовым телефоном. Этот факт меня больше всего настораживает, потому что напрашиваются сами собой выводы. А для чего тогда создавалась петиция, если ты не хочешь идти и доказывать ее? Это неэффективно, но зато эффектно", – сказал журналист.

Еще одним "объединяющим героев фактором" Павлов счел наличие ботов в комментариях под их публикациями:

"Когда я писал и говорил про Марата Абиева, мне кто-то верил, кто-то нет, приходили боты, шумели, писали, говорили, что я неправ. Приходили и реальные комментаторы, говорили, что нет, все не так. А что сейчас? Сейчас Марат Абиев сидит в тюрьме", – заявил расследователь.

В завершение видеоролика Кирилл Павлов выразил уверенность в том, что действия Санжара Бокаева, цитата, "точно не про общественность и заботу о народе". Равно как и Абиев, на взгляд журналиста, был "совсем не про сельское хозяйство".