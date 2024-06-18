До 70% сотрудников госучреждений Астаны могут уйти на удаленку

3-4 июля 2024 года в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. В эти дни будут усилены меры безопасности, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления образования города, чтобы избежать заторов на дорогах, госучреждениям и квазигоссектору со 2 по 4 июля рекомендуется перевести до 70% сотрудников на удаленный формат работы.

"3-4 июля также не будут работать дошкольные учреждения. Это мировой опыт, когда во время проведения крупных международных мероприятий принимаются усиленные меры безопасности и для удобства граждан вводится частичная дистанционная работа", – говорится в сообщении.

3-4 июля 2024 года в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом стало известно из сообщения пресс-службы главы государства.

