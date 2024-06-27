Токаев о публикациях про взяточников: Открыто говорим об этой хронической болезни

На церемонии по случаю награждения работников СМИ президент высказался о публикациях про чиновников-взяточников, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что в стране принимают конкретные меры по обеспечению верховенства закона в каждой сфере жизни.

"В Казахстане, как и в любом другом правовом государстве, все граждане и институты должны неукоснительно соблюдать законы, правила и нормы. Противоречия и разногласия в обществе должны разрешаться в соответствии с национальным законодательством и основными международными нормами. Это моя непоколебимая позиция. Только так мы построим процветающее и справедливое общество", – сказал Токаев.

Поэтому, по его словам, принцип "Закон и Порядок" следует рассматривать как надежный фундамент для построения Справедливого Казахстана – страны равных возможностей для всех и каждого.

"Интенсивная работа ведется против коррупции на всех уровнях. Мы открыто говорим об этой хронической болезни. Материалы СМИ пестрят сообщениями о задержаниях чиновников. И говорим иногда даже себе в ущерб, потому что среди наших граждан, да и за рубежом, складывается впечатление, что Казахстан – это сплошь коррумпированная страна. Это не соответствует реальному положению дел, хотя проблема существует – это мы признаем. Только тогда будет результат", – сказал глава государства.

На этом же мероприятии Касым-Жомарт Токаев высказался о масштабных политических реформах, проведенных в стране за последние пять лет.