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Законодательство РК

На несколько лет смягчили приговор 15-летнему подростку, после удара которого умер человек

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 13:59 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области апелляционная инстанция изменила приговор несовершеннолетнему, после удара которого умер человек, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело рассмотрели 26 июня. Несовершеннолетний ранее был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 106 УК).

"25 июня 2023 года 15-летний осужденный Т. около 19:00, находясь перед зоной отдыха города Конаева, в ходе конфликта нанес потерпевшему К. один удар кулаком в область челюсти. От удара последний упал на землю и потерял сознание. При этом судом установлено, что потерпевший получил тяжкое телесное повреждение не от удара Т., а от падения с высоты собственного роста и удара головы об землю", – говорится в сообщении пресс-службы суда Алматинской области.

21 июля 2023 года потерпевший, не выходя из состояния комы, скончался.

Приговором Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Алматинской области от 26 апреля 2024 года подростка по ч. 3 ст. 106 УК приговорили к лишению свободы на шесть лет восемь месяцев.

"Вина осужденного в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 104 УК ("Причинение смерти по неосторожности"), полностью доказана показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и видеозаписью происшествия. Постановлением апелляционой судебной коллегии от 26 июня 2024 года приговор Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Алматинской области изменен", – сообщили в суде.

Действия осужденного переквалифицировали с ч. 3 ст. 106 УК на ч. 1 ст. 104 УК, по которой назначено наказание в виде лишения свободы на один год шесть месяцев, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.

Кроме того, размер взысканной компенсации морального вреда снизили с 10 млн до 3 млн тенге.

Постановление вступило в законную силу.

Ранее в Северо-Казахстанской области присяжные не поверили следствию и оправдали обвиненных в убийстве и грабеже подростков.

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